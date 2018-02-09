В Сумах снова ответили отпиской на троллейбусную петицию Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Движение коммунального транспорта по маршруту Роменская – Горького – Металлургов - пр.Курский».

«Просим Вас рассмотреть вопрос по созданию альтернативного движения коммунального транспорта по маршруту ул. Роменская – Горького – Металлургов - пр. Курский, в связи с постоянными нарушениями частными перевозчиками графика движения транспортных средств по установленному маршруту № 19», - писал автор петиции Глущенко Олег Евгеньевич.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что данный вопрос урегулирован решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 21.06.2016р. №333 «Об организации перевозки пассажиров троллейбусами на постоянных городских маршрутах в г. Сумы КП СГС «Электроавтотранс» (с изменениями), которым определен перечень троллейбусных маршрутов и количество троллейбусах на маршрутах. Данным решением предусмотрено троллейбусный маршрут № 6 «Роменская - Центролит» с 8 единицами троллейбусов на маршруте.

Всего, согласно решению, обслуживать троллейбусные маршруты города должны 108 единиц троллейбусов. Однако из-за недостатка троллейбусов и отсутствия водителей троллейбусов на маршрутах ежедневно осуществляют перевозки 45 троллейбусов. Дополнительное введение в действие 8 троллейбусов на маршруте №6 приведет к значительному уменьшению количества троллейбусов на других маршрутах и ухудшит качество обслуживания пассажиров из-за увеличения интервалов движения.

Также следует заметить, что открытие нового автобусного маршрута по направлению «Роменская - пр.Курский» может производиться в соответствии с действующим законодательством об автомобильном транспорте по определенной процедуре, а определение перевозчика на маршруте в соответствии с Законом Украины «Об автомобильном транспорте» осуществляется только на конкурсной основе.

С целью решения вопроса предоставления качественных услуг при перевозке пассажиров троллейбусами городская власть работает над реализацией проекта «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы». Это позволит приобрести 22 троллейбуса за привлеченные (кредитные) средства по проекту «Городской общественный транспорт Украины» по Финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком, ратифицированным Законом Украины от 12.04.2017 № 2009-VIII. За кредитные средства в 2018 году запланировано приобретение 11 троллейбусов. Также согласно Программе развития городского пассажирского транспорта г. Сумы в 2018 году предусмотрено приобретение 34 троллейбусов за средства местного бюджета.

Поэтому решение данного вопроса возможно только при пополнении парка КП СГС «Электроавтотранс» новыми троллейбусами».

В ответе, подписанном городским головой, однако не говорится, что в бюджете не выделены средства на приобретение всех 34 троллейбусов. А также не описано решение проблемы отсутствия водителей троллейбусов, так что это, по сути, очередная отписка на эту тему, которым было уже больше десятка.