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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:36347

Сумчане не хотят переименовывать ул. Горького

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «О нецелесообразности переименования улицы Горького».

«Улица Горького для горожан за многие годы стала родной. Также на изменение названия в документах у людей нет ни времени, ни сил, ни средств. Надо, наконец, заниматься реальными делами», - пишет автор петиции Леонтьев Виталий Анатольевич.

Дата начала сбора подписей: 26 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 26 февраля петицию подписали 33 человека из 250 необходимых.

Напомним: есть несколько вариантов переименования ул. Горького – Семена Сапуна, Суджанская, Толкина…

Общество Горького Переименование улицы Петиция

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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