«Улица Горького для горожан за многие годы стала родной. Также на изменение названия в документах у людей нет ни времени, ни сил, ни средств. Надо, наконец, заниматься реальными делами», - пишет автор петиции Леонтьев Виталий Анатольевич.
Дата начала сбора подписей: 26 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 26 февраля петицию подписали 33 человека из 250 необходимых.
Напомним: есть несколько вариантов переименования ул. Горького – Семена Сапуна, Суджанская, Толкина…
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