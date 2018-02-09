Сумчане не хотят переименовывать ул. Горького На сайте онлайн-петиций появилось обращение «О нецелесообразности переименования улицы Горького».

«Улица Горького для горожан за многие годы стала родной. Также на изменение названия в документах у людей нет ни времени, ни сил, ни средств. Надо, наконец, заниматься реальными делами», - пишет автор петиции Леонтьев Виталий Анатольевич.

Дата начала сбора подписей: 26 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 26 февраля петицию подписали 33 человека из 250 необходимых.

Напомним: есть несколько вариантов переименования ул. Горького – Семена Сапуна, Суджанская, Толкина…