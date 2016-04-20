Сумские гимнасты стали лучшими в Фастове

Команда КДЮСШ «Сумы» заняла на соревнованиях первое место. В многоборье среди своих возрастных групп наши заняли следующие места: Бурик Кирилл - 3 место, Скриник Михаил - 1 место, Балашов Никита - 1 место, Шаповалов Ярослав - 2 место, Бриченко Никита - 1 место. Зачетные места принесли также Губенко Всеволод и Сысоев Никита. Подготовили спортсменов Дурманенко Ю.В., Степняк А.А., Шаповал О.А., Балашов Д.И.
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