Сумские гимнасты стали лучшими в Фастове 23-24 февраля состоялся Открытый чемпионат г. Фастов по спортивной гимнастке среди юношей.

Команда КДЮСШ «Сумы» заняла на соревнованиях первое место. В многоборье среди своих возрастных групп наши заняли следующие места: Бурик Кирилл - 3 место, Скриник Михаил - 1 место, Балашов Никита - 1 место, Шаповалов Ярослав - 2 место, Бриченко Никита - 1 место. Зачетные места принесли также Губенко Всеволод и Сысоев Никита. Подготовили спортсменов Дурманенко Ю.В., Степняк А.А., Шаповал О.А., Балашов Д.И.