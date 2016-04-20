Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:17199

Сумские гимнасты стали лучшими в Фастове

23-24 февраля состоялся Открытый чемпионат г. Фастов по спортивной гимнастке среди юношей.

Команда КДЮСШ «Сумы» заняла на соревнованиях первое место. В многоборье среди своих возрастных групп наши заняли следующие места: Бурик Кирилл - 3 место, Скриник Михаил - 1 место, Балашов Никита - 1 место, Шаповалов Ярослав - 2 место, Бриченко Никита - 1 место. Зачетные места принесли также Губенко Всеволод и Сысоев Никита. Подготовили спортсменов Дурманенко Ю.В., Степняк А.А., Шаповал О.А., Балашов Д.И.

Спорт Спортивная гимнастика

По тематике

В Сумах соревновались юные гимнасты
21.02.2018 09:58

В Сумах соревновались юные гимнасты

В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялась открытое первенство детско-юношеской спортивной школы «Сумы» по спортивной гимнастике....

В Сумах соревновались юные гимнасты
28.12.2016 10:07

В Сумах соревновались юные гимнасты

В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялось открытое первенство детско-юношеской спортивной школы «Сумы» по спортивной гимнастике....

В Сумах соревновались юные гимнасты
29.11.2016 08:46

В Сумах соревновались юные гимнасты

В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялась открытое первенство комплексной детско-юношеской спортивной школы «Сумы» по спортивной гимнастике....

В Сумах прошел чемпионат города по спортивной гимнастике
26.04.2016 16:19

В Сумах прошел чемпионат города по спортивной гимнастике

Соревнования среди девушек и юношей прошли в гимнастическом зале стадиона «Авангард»....

Сумской гимнаст выиграл медали кубка Украины
20.04.2016 09:17

Сумской гимнаст выиграл медали кубка Украины

16-17 апреля на арене киевского Дворца спорта состоялись соревнования по спортивной гимнастике «Ukraine Nation Cup»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.