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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:08238

В Токарях определили лучших зимних дуатлонистов

24 февраля на лыжной базе в Токарях прошел второй этап новых для Сум соревнований – Tokari SkiRun Weekends от Sumy Running Club.

После первого этапа, когда спортсмены сначала бежали 5 км ногами, а затем 7 км на лыжах, теперь дистанции увеличились – 8 и 10 км. То есть за два этапа спортсмены-экстремалы пробежали по 30 км.

В итоге первое место занял Александр Никулин, затративший на все 30 км дистанции 1 час 50:19. Вторым был Андрей Черевко, отставший на 4 минуты, третьим – Анатолий Дзюба, пришедший на финиш всего в полуминуте от серебряного призера.

А тем временем Sumy Running Club открыл регистрацию на следующий забег – кросс памяти тренера Павла Сайко.

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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