В Токарях определили лучших зимних дуатлонистов 24 февраля на лыжной базе в Токарях прошел второй этап новых для Сум соревнований – Tokari SkiRun Weekends от Sumy Running Club.

После первого этапа, когда спортсмены сначала бежали 5 км ногами, а затем 7 км на лыжах, теперь дистанции увеличились – 8 и 10 км. То есть за два этапа спортсмены-экстремалы пробежали по 30 км.

В итоге первое место занял Александр Никулин, затративший на все 30 км дистанции 1 час 50:19. Вторым был Андрей Черевко, отставший на 4 минуты, третьим – Анатолий Дзюба, пришедший на финиш всего в полуминуте от серебряного призера.

А тем временем Sumy Running Club открыл регистрацию на следующий забег – кросс памяти тренера Павла Сайко.