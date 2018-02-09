В Токарях определили лучших зимних дуатлонистов

После первого этапа, когда спортсмены сначала бежали 5 км ногами, а затем 7 км на лыжах, теперь дистанции увеличились – 8 и 10 км. То есть за два этапа спортсмены-экстремалы пробежали по 30 км.
В итоге первое место занял Александр Никулин, затративший на все 30 км дистанции 1 час 50:19. Вторым был Андрей Черевко, отставший на 4 минуты, третьим – Анатолий Дзюба, пришедший на финиш всего в полуминуте от серебряного призера.
А тем временем Sumy Running Club открыл регистрацию на следующий забег – кросс памяти тренера Павла Сайко.
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