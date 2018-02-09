«Нефтяник» проиграл в Днепре (видео)

«Днепр» (Днепр) – «Нефтяник» 1:0 (1:0 )
24.02.2018 года. 12 00. м. Днепр манеж тренировочной базы ФК «Днепр»
«Нефтяник»:
Первый тайм: Данкович, Мироненко, Запояска, Яременко, Суханов, Антюх, Кателин, Виксич и игроки которые находятся на просмотре.
Второй тайм: Клищук, Кателин, Лапин, Суханов, Ляшенко, Васильченко и игроки которые находятся на просмотре.
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