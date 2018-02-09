«Нефтяник» проиграл в Днепре (видео) 24 февраля прошел товарищеский матч между «Днепром» и ахтырским «Нефтяником».

«Днепр» (Днепр) – «Нефтяник» 1:0 (1:0 )

24.02.2018 года. 12 00. м. Днепр манеж тренировочной базы ФК «Днепр»

«Нефтяник»:

Первый тайм: Данкович, Мироненко, Запояска, Яременко, Суханов, Антюх, Кателин, Виксич и игроки которые находятся на просмотре.

Второй тайм: Клищук, Кателин, Лапин, Суханов, Ляшенко, Васильченко и игроки которые находятся на просмотре.