Задержанных на Сумщине украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск Украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которых в прошлом году российские военные похитили на границе с РФ в Сумской области, перевели из московского СИЗО в Брянск.

Об этом в комментарии Громадському сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«Да, они переведены с Лефортово в Брянск, где будет происходить судебное заседание, дата еще не определена», - сказала Беца.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил информацию МИД и отметил, что сейчас «продолжаются переговоры о возвращении украинцев домой».

«Сейчас идет переговорный процесс о возвращении ребят на родину. Не хочу углубляться, чтобы не навредить», - сказал он.

Напомним, в октябре 2017 года на Сумщине исчезли двое пограничников. Впоследствии Россия подтвердила задержание пограничников на границе с Сумской областью.

Впоследствии в Москве их арестовали на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы.

В Госпогранслужбе сообщили, что по этой статье в России Украинские грозит заключение до 6 лет.