Задержанных на Сумщине украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск

Об этом в комментарии Громадському сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
«Да, они переведены с Лефортово в Брянск, где будет происходить судебное заседание, дата еще не определена», - сказала Беца.
Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил информацию МИД и отметил, что сейчас «продолжаются переговоры о возвращении украинцев домой».
«Сейчас идет переговорный процесс о возвращении ребят на родину. Не хочу углубляться, чтобы не навредить», - сказал он.
Напомним, в октябре 2017 года на Сумщине исчезли двое пограничников. Впоследствии Россия подтвердила задержание пограничников на границе с Сумской областью.
Впоследствии в Москве их арестовали на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы.
В Госпогранслужбе сообщили, что по этой статье в России Украинские грозит заключение до 6 лет.
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