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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:23393

На Сумщине задержали пограничника-взяточника

Военными прокурорами Центрального региона в Сумской области задержан очередной «взяточник в погонах».

Военной прокуратурой Сумского гарнизона Центрального региона Украины в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачен на горячем при получении неправомерной выгоды инспектор отдела пограничной службы «Шалыгино» Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПС Украины.

Военные прокуроры действовали совместно со следователями СБУ, сотрудниками внутренней безопасности Национальной полиции в Сумской области, Управления защиты экономки в Сумской области и отдела ВБ по Сумскому пограничному отряду.

Задержанный военнослужащий, используя дружеские отношения со следователем Глуховского ОП ГУНП в Сумской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 8000 долларов США. Взятку он получил за содействие в закрытии уголовного производства по ч.1 ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), производством которого занимался указанный следователь.

Во время задержания взяточника предмет неправомерной выгоды изъят.

Сейчас решается вопрос сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Справка: Уголовный кодекс Украины, ч. 3 ст. 369-2: «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Право Взятка Пограничники

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