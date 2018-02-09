Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 11-летних

Соревновались восемь команд, пять из которых из Сум, одна из Полтавы и две - хозяева поля из Борисполя.
Победителями чемпионата Украины стала команда СДЮШОР «Динамо»-1, вторым был бориспольский «Колосок-1», третьей - вторая команда из Сум.
23-25 февраля в Праге проходил розыгрыш кубка европейских чемпионов Трофи по индорхоккею среди женских команд....
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