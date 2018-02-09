Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 11-летних 23-25 февраля в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2006-2007 г.р.

Соревновались восемь команд, пять из которых из Сум, одна из Полтавы и две - хозяева поля из Борисполя.

Победителями чемпионата Украины стала команда СДЮШОР «Динамо»-1, вторым был бориспольский «Колосок-1», третьей - вторая команда из Сум.