Сумские бойцы отличились в столице

Участие принимало около 700 спортсменов со всей Украины. Из 55 команд сумской спортклуб «Звезды Олимпа» занял 4-ое место. Из 92 тренеров, руководитель сумского клуба Александр Хоменко занял 3-е место.
Первые места заняли:
Тимур Матвиенко (юноши, -52 кг, ученик гимназии «Просперитас»);
Евгения Бокатова (кадеты, -29 кг, ученица школы №20);
Елизавета Мяснянкина (младшие девушки юноши, -28 кг, ученица школы ССШ №1);
Максим Белаш (младшие юноши, -32 кг, ученик школы ССШ №1);
Варвара Нефёдова (младшие девушки, -22 кг, ученица школы I-III ст. №6).
Второе место:
Алиса Павленко (девушки, -40 кг, ученица школы ССШ №1).
Третьи места:
Иван Шандрук (кадеты, -45 кг, ученик школы ССШ №1);
Валерия Кривошей (девушки, -27 кг).
21 февраля юные бойцы СК «Звезды Олимпа» были в Полтаве на Открытом турнире «Кубок Полтавщины»....
22-23 декабря в спорткомплексе СНАУ прошел Всеукраинский предновогодний турнир «Звезды Олимпа»....
В Харькове с 14 по 16 октября проходил чемпионат Украины по тхэквондо ВТФ среди взрослых и чемпионат Украины среди юношей...
Четыре воспитанника спортивного клуба «Десятка», где обучает искусству тхэквондо Михаил Турута, получили медали на спортивном турнире «Открытое первенство комплексной детско-юношеской...
22-23 апреля в Сумах проходили соревнования по тхеквондо ВТФ....