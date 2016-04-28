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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы отличились в столице

23-25 февраля в Киеве проходил Открытый чемпионат «Школа спорта» по тхеквондо.

Участие принимало около 700 спортсменов со всей Украины. Из 55 команд сумской спортклуб «Звезды Олимпа» занял 4-ое место. Из 92 тренеров, руководитель сумского клуба Александр Хоменко занял 3-е место.

Первые места заняли:

Тимур Матвиенко (юноши, -52 кг, ученик гимназии «Просперитас»);

Евгения Бокатова (кадеты, -29 кг, ученица школы №20);

Елизавета Мяснянкина (младшие девушки юноши, -28 кг, ученица школы ССШ №1);

Максим Белаш (младшие юноши, -32 кг, ученик школы ССШ №1);

Варвара Нефёдова (младшие девушки, -22 кг, ученица школы I-III ст. №6).

Второе место:

Алиса Павленко (девушки, -40 кг, ученица школы ССШ №1).

Третьи места:

Иван Шандрук (кадеты, -45 кг, ученик школы ССШ №1);

Валерия Кривошей (девушки, -27 кг).

Спорт Тхеквондо

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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