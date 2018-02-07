В Сумах остановились троллейбусы

«ВНИМАНИЕ!!! На участке дороги по ул. Героев Крут (напротив ТЦ «Эпицентр») произошел обрыв контактной сети. Провод упал на легковой автомобиль, пострадавших нет. Движение троллейбусов № 5, 12, 18 остановлено, аварийный участок обесточен. На месте работают патрульные полицейские, инженер по безопасности движения КП «Электроавтотранс» и ремонтная бригада», - говорится в сообщении.
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