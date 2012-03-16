Лента

Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 07:18653

Замначальника Нацполоции сообщил о задержании сумского «вора в законе»

26 февраля в Хмельницкой области был задержан «вор в законе» по кличке «Лёра Сумской».

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке заместитель начальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Право Вор в законе Лера Сумской

По тематике

07.11.2016 21:23

"Это не статус, это образ жизни". Вор в законе Лера Сумской впервые дал интервью (видео)

Сегодня, 7 ноября, на телеканале ICTV впервые показали фрагменты интервью сумского вора в законе Сергея Лысенко....

17.08.2016 10:01

Полиция Сумщины нагрянула к криминальному авторитету (обновлено)

Сейчас у криминального авторитета по прозвищу Гимнаст, приближенного к вору в законе Лере Сумскому, проводится обыск....

09.08.2016 16:33

Леру Сумского обыскивают (обновлено)

Сегодня, 9 августа, в Сумах полиция проводит обыск в доме Сергея Лысенко, известного в криминальном мире как Лера Сумской....

Барановка: сумского вора в законе хотят лишить земли
08.06.2015 19:25

Барановка: сумского вора в законе хотят лишить земли

5 июня прокуратура Сумского района обратилась в суд за отменой права собственности на участки, входящие в круг интересов Лёры Сумского....

16.03.2012 18:31

Главный милиционер Сумщины прокомментировал «дружбу» с Жуком и Лерой

Начальник УМВД Украины в Сумской области опроверг информацию о своей дружбе с руководителем управления земельных ресурсов Сумского горсовета Анатолием Жуком.... 93

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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