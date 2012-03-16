Замначальника Нацполоции сообщил о задержании сумского «вора в законе»

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке заместитель начальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Сегодня, 7 ноября, на телеканале ICTV впервые показали фрагменты интервью сумского вора в законе Сергея Лысенко....
Сейчас у криминального авторитета по прозвищу Гимнаст, приближенного к вору в законе Лере Сумскому, проводится обыск....
Сегодня, 9 августа, в Сумах полиция проводит обыск в доме Сергея Лысенко, известного в криминальном мире как Лера Сумской....
5 июня прокуратура Сумского района обратилась в суд за отменой права собственности на участки, входящие в круг интересов Лёры Сумского....
Начальник УМВД Украины в Сумской области опроверг информацию о своей дружбе с руководителем управления земельных ресурсов Сумского горсовета Анатолием Жуком.... 93