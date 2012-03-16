Замначальника Нацполоции сообщил о задержании сумского «вора в законе» 26 февраля в Хмельницкой области был задержан «вор в законе» по кличке «Лёра Сумской».

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке заместитель начальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.