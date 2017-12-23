В Сумах провели в последний путь погибшего бойца АТО В понедельник, 26 февраля, сумчане попрощались с сержантом ВСУ 11-го отдельного мотопехотного батальона Сергеем Стецием.

Сердце бойца не выдержало перегрузок и остановилось 20 февраля в г. Подольск Одесской области. До этого боец в составе 11-го отдельного мотопехотного батальона выполнял служебные обязанности на территории Донецкой и Луганской областей.

Отпели военного в Свято-Воскресенском кафедральном соборе. Похоронили Сергея Стеция на Аллее Славы центрального кладбища.