В Сумах провели в последний путь погибшего бойца АТО

Сердце бойца не выдержало перегрузок и остановилось 20 февраля в г. Подольск Одесской области. До этого боец в составе 11-го отдельного мотопехотного батальона выполнял служебные обязанности на территории Донецкой и Луганской областей.
Отпели военного в Свято-Воскресенском кафедральном соборе. Похоронили Сергея Стеция на Аллее Славы центрального кладбища.
В понедельник, 26 февраля, сумчане будут прощаться с сержантом военной службы по контракту Сергеем Стецием....
Сегодня, 5 января, на Шосткинщине объявлен День траура. В селе Клышки состоялось прощание с военнослужащим Александром Ковтуном, погибшим в первый...
В Сумах в последний путь провели участника АТО Сергея Ширкова....
Завтра, 26 декабря, в Сумах состоятся похороны умершего в зоне АТО сумчанина Сергея Ширкова....
35-летнего Алексея Орихивского похоронили на центральном кладбище города Тростянец....