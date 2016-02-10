Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3055

В Сумах стартовал проект «Я имею право!»

На прошлой неделе в Сумах стартовал правопросветительский проект «Я имею право!».

Цель проекта - призвать горожан знать свои права и уметь их защищать.

На этот раз в рамках учебного семинара состоялась встреча учителей правоведения города с начальником отдела регистрации нормативно-правовых актов правовой работы и правового образования Главного территориального управления юстиции в Сумской области Николаем Зубко, который презентовал проект и рассказал об основных направлениях его реализации в городе и области.

Учителя получили необходимую информацию о деятельности центров бесплатной первичной и вторичной помощи, изменений действующего законодательства по защите прав человека. Весомой поддержкой в реализации проекта стало получение педагогами раздаточных материалов для использования в работе.

План реализации проекта разработаны и в управлении образования и науки горсовета.

Право Право Я имею право

По тематике

В Сумах соревновались школьники-правоведы
26.10.2017 16:26

В Сумах соревновались школьники-правоведы

20-21 октября на базе Сумского филиала ХНУВД проходил II Открытый турнир юных правоведов среди учеников 9-11 классов общеобразовательных учебных заведений...

21.09.2016 19:16

Депутата Ямпольского райсовета обыскивают в связи со взрывом в Сумах (обновлено)

Сейчас полиция проводит обыск в доме депутата Ямпольского райсовета, главреда газеты «Ямпольский край» Александра Тахтая....

17.09.2016 13:25

Арабы и сумчане подрались под универмагом «Киев»

Вчера, 16 сентября, около 23.00 на улице Кооперативной состоялась потасовка между сумчанами и арабами. На место выехали несколько... 2

17.09.2016 13:15

Суд взял под стражу Шефа

Сегодня, 17 сентября, суд избрал меру пресечения для задержанного вчера криминального авторитета по прозвищу Шеф....

10.02.2016 00:38

Полиция Сум бросила нелегальную заправку

Полчаса назад патруль городской полиции, который охранял опечатанную нелегальную заправку, уехал с места происшествия.... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.