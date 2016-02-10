В Сумах стартовал проект «Я имею право!» На прошлой неделе в Сумах стартовал правопросветительский проект «Я имею право!».

Цель проекта - призвать горожан знать свои права и уметь их защищать.

На этот раз в рамках учебного семинара состоялась встреча учителей правоведения города с начальником отдела регистрации нормативно-правовых актов правовой работы и правового образования Главного территориального управления юстиции в Сумской области Николаем Зубко, который презентовал проект и рассказал об основных направлениях его реализации в городе и области.

Учителя получили необходимую информацию о деятельности центров бесплатной первичной и вторичной помощи, изменений действующего законодательства по защите прав человека. Весомой поддержкой в реализации проекта стало получение педагогами раздаточных материалов для использования в работе.

План реализации проекта разработаны и в управлении образования и науки горсовета.