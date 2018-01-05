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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56281

В Сумах хотят вместо фонтана сделать площадку для техосмотра авто

Вопрос обсуждался 26 февраля во время аппаратного совещания в мэрии.

Мэр Сум Александр Лысенко поинтересовался у начальника управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», как идет подготовка к выдаче техпаспортов гражданам - еще одной государственной услуги, которую вскоре будет предоставлять ЦПАУ.

На это Алла Стрижова ответила: «Эти услуги должны зайти в ЦПАУ. Сейчас разрабатываются нормативно-правовая база и порядки, согласно которым будут осуществляться прием документов и передача их субъектам хозяйствования».

Александр Лысенко подчеркнул, что вопрос предоставления площадки для осмотра технического состояния автомобилей также должен быть решен в ближайшее время и предложил рассмотреть вопрос переоборудования неработающего уже многие годы фонтана, который расположен рядом со зданием ЦПАУ. Однако, оказалось, что он находится на балансе облсовета.

Общество Техосмотр Фонтан ЦНАП ЦПАУ

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