Кадры для ОТГ может подготовить служба занятости Сумской областной центр занятости изучает опыт работы специалистов в объединенных территориальных громадах, которые отвечают за жизнедеятельность громад.

Анализ показал, что в практической деятельности ОТГ есть дефицит специалистов по следующим направлениям: проверка знаний по вопросам охраны труда, порядка расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий на производстве; пожарная безопасность по содержанию территорий, зданий, помещений, сооружений, эвакуационных путей и выходов, мероприятий и требований пожарной безопасности на рабочем месте, в быту; обеспечение санитарного и эпидемиологического благополучия населения громады, оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях; гражданская защита, организация добровольных пожарно-спасательных дружин в громадах; безопасность и контроль в местах массового пребывания людей, защита населения при возможной угрозе террористического акта и наличии взрывного устройства; реализация мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий и использования ресурсов в процессе ремонта и реконструкции зданий и сооружений коммунальной собственности.

- Мы предлагаем руководителям ОТГ Сумщины осуществить подготовку специалистов вышеуказанного профиля в Сумском центре профессионально-технического образования государственной службы занятости, - говорит директор областного центра занятости Владимир Подлесный. - Обучение лиц из числа зарегистрированных безработных проводится за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы при условии будущего трудоустройства. Задача ОТГ изучить потребность в специалистах по безопасности жизнедеятельности громады и предоставить нам соответствующую информацию о необходимости осуществления обучения таких специалистов.

О необходимости в подготовке специалистов, которые отвечают за жизнедеятельность громад, можно сообщить в местный центр занятости или воспользоваться телефонами в Сумах: (0542) 68-55-12, (0542) 68-55-13), сообщает Сумской городской центр занятости.