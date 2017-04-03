Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0395

Кадры для ОТГ может подготовить служба занятости

Сумской областной центр занятости изучает опыт работы специалистов в объединенных территориальных громадах, которые отвечают за жизнедеятельность громад.

Анализ показал, что в практической деятельности ОТГ есть дефицит специалистов по следующим направлениям: проверка знаний по вопросам охраны труда, порядка расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий на производстве; пожарная безопасность по содержанию территорий, зданий, помещений, сооружений, эвакуационных путей и выходов, мероприятий и требований пожарной безопасности на рабочем месте, в быту; обеспечение санитарного и эпидемиологического благополучия населения громады, оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях; гражданская защита, организация добровольных пожарно-спасательных дружин в громадах; безопасность и контроль в местах массового пребывания людей, защита населения при возможной угрозе террористического акта и наличии взрывного устройства; реализация мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий и использования ресурсов в процессе ремонта и реконструкции зданий и сооружений коммунальной собственности.

- Мы предлагаем руководителям ОТГ Сумщины осуществить подготовку специалистов вышеуказанного профиля в Сумском центре профессионально-технического образования государственной службы занятости, - говорит директор областного центра занятости Владимир Подлесный. - Обучение лиц из числа зарегистрированных безработных проводится за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы при условии будущего трудоустройства. Задача ОТГ изучить потребность в специалистах по безопасности жизнедеятельности громады и предоставить нам соответствующую информацию о необходимости осуществления обучения таких специалистов.

О необходимости в подготовке специалистов, которые отвечают за жизнедеятельность громад, можно сообщить в местный центр занятости или воспользоваться телефонами в Сумах: (0542) 68-55-12, (0542) 68-55-13), сообщает Сумской городской центр занятости.

Общество Кадрый Сумской областной центр занятости

По тематике

24.01.2018 09:56

Центр занятости подпишет соглашение с СумГУ

23 января на базе областного центра занятости состоялась деловая встреча руководства областного центра занятости и Сумского государственного университета....

25.10.2017 11:49

На Сумщине центры занятости начали устраивать людей на работу в Израиль

По информации Сумского областного центра занятости, сотрудничество с Государством Израиль относительно трудоустройства украинских граждан за рубежом началась весной этого года....

03.04.2017 13:30

В Сумах переселенцам, участникам АТО и малоимущим обещают гранты на бизнес

Максимальная сумма гранта на самозанятость составляет до 650 евро, а на развитие собственного бизнеса (микропредпринимательства) - до 2150 евро....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.