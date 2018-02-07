Сумские копы продолжают профилактическую работу с детьми Одним из направлений работы патрульных является привитие детям навыков безопасного поведения вблизи проезжей части.

На прошлой неделе инспекторы провели ряд профилактических занятий с дошкольниками. Полицейские напомнили детям о правилах безопасного поведения на дороге, значение дорожных знаков и рассказали о том, как действовать в различных ситуациях, какие меры нужно принимать, чтобы позаботиться о собственной безопасности.

Также патрульные провели игру «Юный регулировщик»: один из воспитанников был регулировщиком, а другие - участниками дорожного движения. С помощью инспекторов маленький регулировщик умело обеспечил безопасность дорожного движения на детском перекрестке. За время регулирования детских аварий не было.

Напоследок полицейские помогли малышамв изготовлении светофора и рассказали о его важности для регулирования дорожного движения.