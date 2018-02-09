Прохожий помог полиции поймать воров Спутниковую антенну пытались похитить из частного домохозяйства двое жителей Шостки.

Участковому офицеру полиции на мобильный телефон позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что видел, как двое неизвестных перелезали через забор к чужому домовладению.

«Быстро среагировав на сообщение, наши участковые офицеры полиции прибыли по указанному адресу, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Там застали двух ранее судимых лиц, которые к тому времени уже сняли с дома спутниковую антенну и собирались с ней бежать».

Задержанным 29 и 38 лет, оба имеют судимости за совершение имущественных преступлений. По их словам, похищенное они собирались продать, а деньги потратить на свои нужды.

Сейчас антенна изъята и возвращена владельцу. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные производства по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которые уже направлены в суд. За содеянное мужчинам грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.