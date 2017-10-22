В Сумах снова митингуют военные пенсионеры Сегодня, 27 февраля, в Сумах третий раз за этот год митингуют пенсионеры «в погонах».

В 11:00 около трехсот человек собрались на пл. Независимости, пишет UA:СУМИ. Они снова требуют пересмотреть отсрочку введения в действие постановление №704, которым повышалась пенсия военным пенсионерам. Оно должно было начать действовать с 1 января 2018 года, однако перед Новым годом его введение в действие отсрочили еще на год.