На Сумщине обнаружили россиянина, который нелегально живет в Украине третий год

При проведении плановых мероприятий в с. Горки правоохранители обнаружили гражданина России, который проживал на территории Украины с видом на жительство, срок действия которой истек еще в 2015 году.
Сейчас за нарушение правил пребывания в Украине на 47-летнего мужчину составлены административные материалы по ч. 1 ст. 203 КУоАП. Дальнейшее правовое решение в отношении россиянина будет принято работниками миграционной службы.
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