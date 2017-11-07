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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4389

На Сумщине обнаружили россиянина, который нелегально живет в Украине третий год

В Путивльском районе совместная межведомственная группа, в состав которой вошли сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, военнослужащие Сумского отряда, работники Национальной полиции и миграционной службы, в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий «Мигрант» обнаружили гражданина России, который нарушил правила пребывания в Украине.

При проведении плановых мероприятий в с. Горки правоохранители обнаружили гражданина России, который проживал на территории Украины с видом на жительство, срок действия которой истек еще в 2015 году.

Сейчас за нарушение правил пребывания в Украине на 47-летнего мужчину составлены административные материалы по ч. 1 ст. 203 КУоАП. Дальнейшее правовое решение в отношении россиянина будет принято работниками миграционной службы.

Право Нелегалы Путивльский район

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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