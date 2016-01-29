На Сумской аэропорт хотят потратить 25 млн евро

Согласно перечню инфраструктурных проектов, обнародованных на сайте Министерства инфраструктуры Украины, реализации которых министерство намерено способствовать, в ближайшие два года может быть реконструирован аэродром и построен новый пассажирский терминал в аэропорту "Сумы".
В планах ведомства - реализация мероприятий Государственной целевой программы развития аэропортов Украины на период до 2023 года, утвержденной постановлением КМУ от 24.02.2016 № 126, в части проведения ремонта взлетно-посадочной полосы и реконструкции аэровокзального комплекса областного коммунального предприятия «Аэропорт Сумы».
Ориентировочный срок реализации такого проекта - 2018 - 2020 гг. Для этого, по подсчетам специалистов МИУ, необходимо около 25 млн евро.
Источники привлечения средств пока четко не определены. Деньги могут быть получены из городского, областного, государственного бюджетов, также в министерстве считают, что это могут быть средства частных инвесторов, льготное кредитование, гранты от международных финансовых организаций.
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