В Ромнах полиция поймала 16-летнего грабителя

Полицейским потерпевший пояснил, что вечером возвращался домой, когда к нему неожиданно подскочил неизвестный мужчина и вырвал из рук барсетку. По заявлению мужчины правоохранители сразу открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 «Грабеж, соединенный с насилием...».
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения оперативников попал 16-летний учащийся одного из учебных заведений города.
«Во время разговора с полицейскими он признался в содеянном, - говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - В тот вечер, прогуливаясь в компании своих сверстников, подозреваемый встретил нетрезвого пожилого прохожего с барсеткой в руках. Юноша оставил компанию и последовал за ним. Дождавшись удобного момента, парень вырвал у того барсетку и скрылся».
В ней он нашел мобильный телефон, водительское удостоверение, две банковские карточки и 650 гривен наличных. Деньги молодой человек потратил на собственные нужды, а другие вещи выбросил, чтобы избавиться от доказательств. Однако, это ему не помогло. Уже через несколько дней правоохранители нашли и его, и выброшенные им вещи.
Сейчас юному грабителю, в случае доказательства следователями его вины, за совершенное правонарушение грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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