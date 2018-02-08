В Ромнах полиция поймала 16-летнего грабителя Последний силой отобрал у пожилого мужчины барсетку с деньгами, мобильником и документами.

Полицейским потерпевший пояснил, что вечером возвращался домой, когда к нему неожиданно подскочил неизвестный мужчина и вырвал из рук барсетку. По заявлению мужчины правоохранители сразу открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 «Грабеж, соединенный с насилием...».

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения оперативников попал 16-летний учащийся одного из учебных заведений города.

«Во время разговора с полицейскими он признался в содеянном, - говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - В тот вечер, прогуливаясь в компании своих сверстников, подозреваемый встретил нетрезвого пожилого прохожего с барсеткой в руках. Юноша оставил компанию и последовал за ним. Дождавшись удобного момента, парень вырвал у того барсетку и скрылся».

В ней он нашел мобильный телефон, водительское удостоверение, две банковские карточки и 650 гривен наличных. Деньги молодой человек потратил на собственные нужды, а другие вещи выбросил, чтобы избавиться от доказательств. Однако, это ему не помогло. Уже через несколько дней правоохранители нашли и его, и выброшенные им вещи.

Сейчас юному грабителю, в случае доказательства следователями его вины, за совершенное правонарушение грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.