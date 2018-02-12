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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:30182

«Нефтяник» сыграл вничью с аматорами

26 февраля ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» провел контрольный матч против вице-чемпиона Сумской области «Виктории» из Николаевки.

«Нефтяник» - «Виктория» 0:0

26.02.2018р. 14.00 с. Копыли, УТБ ФК «Полтава».

«Нефтяник» (первый тайм): Данкович, Суханов, Кателин, Васильченко, Мироненко, Виксич, Яременко и игроки находящиеся на просмотре.

«Нефтяник» (второй тайм): Клищук, Ляшенко, Антюх, Виксич, Мироненко, Кателин, Яременко и игроки находящиеся на просмотре.

Следующий матч ахтырчане проведут 28 февраля с харьковским «Металлистом-1925».

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Виктория Николаевка Футбол

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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