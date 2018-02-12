«Нефтяник» сыграл вничью с аматорами 26 февраля ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» провел контрольный матч против вице-чемпиона Сумской области «Виктории» из Николаевки.

«Нефтяник» - «Виктория» 0:0 26.02.2018р. 14.00 с. Копыли, УТБ ФК «Полтава». «Нефтяник» (первый тайм): Данкович, Суханов, Кателин, Васильченко, Мироненко, Виксич, Яременко и игроки находящиеся на просмотре. «Нефтяник» (второй тайм): Клищук, Ляшенко, Антюх, Виксич, Мироненко, Кателин, Яременко и игроки находящиеся на просмотре. Следующий матч ахтырчане проведут 28 февраля с харьковским «Металлистом-1925».