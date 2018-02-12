«Нефтяник» сыграл вничью с аматорами

«Нефтяник» - «Виктория» 0:0
26.02.2018р. 14.00 с. Копыли, УТБ ФК «Полтава».
«Нефтяник» (первый тайм): Данкович, Суханов, Кателин, Васильченко, Мироненко, Виксич, Яременко и игроки находящиеся на просмотре.
«Нефтяник» (второй тайм): Клищук, Ляшенко, Антюх, Виксич, Мироненко, Кателин, Яременко и игроки находящиеся на просмотре.
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