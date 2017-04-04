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Вчера 14:44196

Военные сдали кровь в помощь военным

В Сумском областном центре службы крови 23 февраля сотрудники Сумского районного комиссариата сдали кровь.

Предназначалась она для стабилизационного центра Авдеевской городской больницы.

Здесь получают медицинскую помощь раненные в зоне проведения антитеррористической операции.

«По состоянию на 23 февраля в Центр было передано 10 литров компонентов крови. Это эритроциты и плазма», - сообщила организатор донорской акции Ирина Каменская.

«В нашем военкомате работают всего 16 человек, из них 11 военных и 5 гражданских. Семеро проходили службу в зоне АТО, двое и сейчас находятся там. Поэтому мы сегодня здесь. Еще несколько наших сотрудников придут сдавать кровь в понедельник. Мы знаем, что нашим друзьям, которые находятся там, нужна помощь. И хотим хоть чем-то им помочь, чтобы они почувствовали нашу поддержку. Некоторые наши сотрудники уже сдавали кровь раньше. Теперь, посовещавшись, мы решили сделать это вместе, а военный комиссар поддержал наше начинание», - рассказал военный комиссар Сумского района Яков Вензик.

Стартовала акция 19 февраля и продлится до 1 марта. Проходит она по адресу: пер. Гражданский, 2а.

«В нашем центре есть люди, которые регулярно сдают кровь. Они призываются при первой необходимости. Для такой категории доноров предусмотрены специальные льготы. Здоровье этих доноров находится под постоянным контролем, они проходят тщательное исследование на специальном медицинском оборудовании», - объяснила Ирина Каменская.

Справка:

По Закону Украины « О донорстве крови и ее компонентов» сдать кровь имеют возможность все желающие Сюда относятся лица 18 лет, которые на момент сдачи крови не имеют острых или хронических заболеваний, указанные в донорском Законе. Предварительно доноры придерживаются специальной диеты, не употребляют пищевые продукты с содержанием растительных или животных жиров. Накануне сдачи крови врачи советуют людям выпить чай с печеньем. При регистрации делается клинический анализ крови. Сразу же после этого человека направляют к терапевту, который по медицинским показателям решает вопрос о допуске.

Ольга Сергеева

Общество Донорство

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