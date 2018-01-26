Отсутствие январских квитанций за газ не повлияет на получение субсидий

Руководство «Сумыгаз Сбыт» объяснило ситуацию неполучения платежек абонентами системным сбоем в работе программы учета и заверило, что «Сумыгаз Сбыт» не даст представление о прекращении ранее назначенной субсидии в соответствии с п.20 соответствующего Положения, утвержденного постановлением КМУ № 848 от 21.1. 1995 в марте 2018 года гражданам, которые получали субсидии в январе 2018 года.
Однако в конце апреля «Сумыгаз Сбыт» предоставит соответствующее представление о субсидиантах-должниках, которые получали субсидии в январе-феврале 2018 года.
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