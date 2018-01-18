На Сумщине объявили штормовое предупреждение Оперативно реагировать на ухудшение погодных условий поручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко руководителям на местах по итогам заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам главы Сумской ОГА, анализ возникновения чрезвычайных происшествий природного характера на территории нашей области свидетельствует о необходимости проведения комплекса превентивных мероприятий по снижению их последствий для граждан и на объекты жизнеобеспечения. Поэтому на период резкого снижения температурного режима в ближайшие трое суток Николай Клочко поручил руководителям на местах принять безотлагательные меры и быть готовыми оперативно реагировать на ухудшение погодных условий.

Как доложил начальник Сумского областного центра по гидрометеорологии Александр Пономарев, пока погода в области характеризуется усилением ветра до 15-20 м/с, а также ухудшением погодных условий, что обусловлено приходом циклона с юга. Усиление ветра ожидается уже после обеда, осадки на юге - во второй половине дня, а в областном центре - под вечер. В ночь на 28 февраля погодные условия будут усложняться - ожидается сильный снег, метель, заносы, температура воздуха - 12-17 градусов мороза, днем 5-10 градусов ниже нуля.

Синоптики прогнозируют сложную ситуацию с 1 марта, когда температура воздуха ночью составит 19-24 градуса ниже нуля, днем 10-15 градусов мороза. Ожидается также, небольшой снег, метель, снежные заносы, на дорогах гололедица, ветер 15-20 м/с.

Учитывая штормовое предупреждение, Николай Клочко отметил, что нужно довести до населения информацию о работе пунктов обогрева, мест их расположения, что в условиях низких температур значительно минимизирует негативные последствия.

Особое внимание местные руководители должны уделить защите уязвимых слоев населения с целью оказания им помощи, предотвращение переохлаждения и замерзания путем организации круглосуточного функционирования пунктов обогрева, создание заведений по предоставлению ночного или временного убежища бездомным гражданам. Для безопасности граждан следует также обеспечить социальное патрулирование в населенных пунктах, в том числе в ночное время, организовать посещение домов престарелых, лиц с инвалидностью, семей с детьми, находящихся в сложных обстоятельствах и т.п.

Руководители областных специализированных служб гражданской защиты должны обеспечить готовность аварийных бригад и необходимой техники для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и в сфере газо-, водо-, теплоснабжения, автодорогах, в случае необходимости своевременно вводить ограничения движения автомобильного транспорта для предупреждения возникновения заторов.

Напоминаем, что для оказания помощи населению в период низких температур, особенно малозащищенным слоям, на территории области организована работа 547 пунктов обогрева. Адреса их размещения можно узнать по интернет-ссылке: http://sumy.dsns.gov.ua/ua/Perelik-punktiv-obigrivu-stanom-na-16-sichnya-2018-roku.html