На Сумщине не хотят устанавливать весовые комплексы По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, установление «мобильных» комплексов поможет эффективнее контролировать движение тяжеловесных транспортных средств: выявлять и штрафовать грузовики, которые ездят перегруженными и нарушают установленные ограничения, разрушая автомобильные трассы.

Во время аппаратного совещания в облгосадминистрации главы Чупаховской и Груньской объединенных громад Ахтырского района жаловались на неудовлетворительное состояние дорог и просили помощи на ремонт у областной власти, хотя устанавливать весовые комплексы отказались.

«На территории громады есть много дорог, которые необходимо ремонтировать, - отметил Чупаховский поселковый голова Александр Кужель. - Часть населенных пунктов почти отрезана от района. Туда не хотят ездить перевозчики, люди задают вопрос: каким образом им выехать в больницу или по другим потребностями в район. По самой Чупаховке дорога тоже в неудовлетворительном состоянии. А отремонтировать ее у нас не хватает средств. Поэтому мы направили письмо в облгосадминистрацию с просьбой помочь отремонтировать дороги».

Груньский сельский голова Александр Кудлай также назвал проблемным вопросом неудовлетворительное состояние дорог.

В связи с этим замглавы облгосадминистрации Николай Подопригора в ходе аппаратного совещания задал вопрос главе Ахтырской райгосадминистрации Виталий Супруну: «Сегодня главы громад поднимают вопрос о ремонте дорог, а почему недавно районный совет почти единогласно проголосовала против выделения средств на закупку весовых комплексов?»

Ответ был однозначным: «Потому что большинство депутатов - это аграрии, которые и перевозят грузы».

«Уже как с руководителями громад мы можем говорить о дополнительных весовые комплексах, чтобы вы могли наладить контроль на дорогах?», - обратился Николай Подопригора к руководству ОТГ.

Глава Чупаховской ОТГ ответил, что на весовые комплексы громада средства выделять не будет, но настаивает на том, что надо делать дорогу и такую, чтобы мог ездить весь транспорт.

«У нас есть полное взаимопонимание с руководителями сельхозпредприятий. Я, кстати, тоже выходец из аграрной сферы, и мы берем ежегодно участие в развитии громады, выделяя средства. В частности, на сегодня местная агрофирма дает нам 1 млн гривен на дороги, громада тоже выделяет 900 тыс. гривен. Но этих средств недостаточно».