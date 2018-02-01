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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:38298

Мэр Сум заболел и не явился в суд

Рассмотрение административного материала в отношении Сумского городского головы отложено на 14 марта.

Сегодня, 27 февраля, отложено рассмотрение дела в отношении Сумского городского головы о совершении им правонарушения, связанного с коррупцией, по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП.

Причиной отложения слушания дела стала болезнь лица, которое привлекается к административной ответственности ,сообщает пресс-служба Заречного райсуда.

Следующее судебное заседание состоится 14 марта 2018 в 9 час. 00 мин.

Председательствующий судья Климашевская Ирина Валентиновна.

Информационно: в протоколах об административных правонарушениях, составленные по ч.1 и 2 ст. 172-7 КУоАП, речь идет о том, что во время голосования 22 февраля 2017 года на заседании ХХ сессии Сумского горсовета за изменение условий персонального ежемесячного премирования, городской голова не сообщил о наличии реального конфликта интересов и совершение действий при наличии такого конфликта.

Напомним: на завтра назначена сессия Сумского городского совета. Неужели мэр успеет выздороветь?

Право Александр Лысенко Коррупция Суд

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