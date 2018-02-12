Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:30131

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в летней кухне

Сегодня, 27 февраля, в 8:26 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании летней кухни по ул. Центральная в с. Успенка Бурынского района.

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидев охваченную огнем крышу здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 23-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

До приезда подразделений Службы спасения соседи и прохожие пытались самостоятельно укротить возгорание, но ожидаемого результата эти действия не принесли.

Преодолев расстояние в 13 км, пожарные прибыли на вызов, в этот момент пламя охватило кровлю по всей площади и частично стены летней кухни.

В 8:55 пожар был локализован, а в 9:25 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие по всей площади, вещи домашнего обихода, повреждены стены по всей площади.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Бурынский район Пожар

По тематике

Вчера 12:26

На Сумщине спасатели тушили три пожара

За минувшие сутки пожарные ликвидировали 3 пожара в жилых домах....

23.02.2018 17:26

Пытаясь согреться электрообогревателями, на Шосткинщине погиб 78-летний пенсионер

Сегодня ночью в Шостке и районе произошло два пожара. Горели дом и квартира....

23.02.2018 14:45

На Сумщине горела пилорама

Сообщение о пожаре на ул. Индустриальная на пульт связи ГПСЧ-21 г. Сердина-Буда поступило в 17.55 21 февраля....

22.02.2018 12:34

Ночью пожарные ликвидировали возгорание сарая

22 февраля в 00:03 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в деревянной хозяйственной постройке в г. Ахтырка....

21.02.2018 12:00

На Барановке горела дача

20 февраля 19:02 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании дачного дома в районе урочища «Барановка» в г. Сумы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.