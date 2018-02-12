На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в летней кухне Сегодня, 27 февраля, в 8:26 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании летней кухни по ул. Центральная в с. Успенка Бурынского района.

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидев охваченную огнем крышу здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 23-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

До приезда подразделений Службы спасения соседи и прохожие пытались самостоятельно укротить возгорание, но ожидаемого результата эти действия не принесли.

Преодолев расстояние в 13 км, пожарные прибыли на вызов, в этот момент пламя охватило кровлю по всей площади и частично стены летней кухни.

В 8:55 пожар был локализован, а в 9:25 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие по всей площади, вещи домашнего обихода, повреждены стены по всей площади.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.