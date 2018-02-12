На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в летней кухне

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидев охваченную огнем крышу здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 23-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра.
До приезда подразделений Службы спасения соседи и прохожие пытались самостоятельно укротить возгорание, но ожидаемого результата эти действия не принесли.
Преодолев расстояние в 13 км, пожарные прибыли на вызов, в этот момент пламя охватило кровлю по всей площади и частично стены летней кухни.
В 8:55 пожар был локализован, а в 9:25 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие по всей площади, вещи домашнего обихода, повреждены стены по всей площади.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
За минувшие сутки пожарные ликвидировали 3 пожара в жилых домах....
Сегодня ночью в Шостке и районе произошло два пожара. Горели дом и квартира....
Сообщение о пожаре на ул. Индустриальная на пульт связи ГПСЧ-21 г. Сердина-Буда поступило в 17.55 21 февраля....
22 февраля в 00:03 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в деревянной хозяйственной постройке в г. Ахтырка....
20 февраля 19:02 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании дачного дома в районе урочища «Барановка» в г. Сумы....