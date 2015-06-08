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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:17568

Вора в законе Леру Сумского полиция отпустила после короткого обыска

Вчера заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил на своей страничке в Facebook о задержании в Хмельницкой области известного вора в законе Сергея Лысенко по прозвищу Лера Сумской. По словам Аброськина, авторитет направлялся в одну из колоний области "вершить суд".

"Страна" связалась с окружением Лысенко. Как сказали соратники вора в законе, по сути никакого задержания не было. Правоохранители обыскали автомобиль законника и тут же его отпустили на все четыре стороны.

"Последние два годы менты все время делают нам какие-то мелкие пакости, – говорят, в близком окружении Сергея Лысенко. – Но доказательств нашей вины в чем бы то ни было у них нет. Вот и задерживают ради постов в Фейсбуке".

Еще один источник в криминальных кругах сказал, что Лера Сумской на самом деле ехал с лечения на Западной Украине домой.

"Лера ехал с отдыха и лечения на Западной Украине домой. Перед Хмельницком машину тормознули и начали шмонать. Никакой цели – посещать зоны или СИЗО, у Леры не было – в Хмельницокй области не было конфликтных ситуаций. Обыском и якобы задержанием почему то занимались сотрудники Департамента внутренней безопасности ГУНП. Оперативники угрозыска стояли сзади и держали документы какие-то. В общем, вскоре Леру отпустили, предъявить ему было нечего", - рассказал источник Страны в Генпрокуратуре.

В тоже время, заместитель начальника Департамента коммуникаций Национальной полиции Ольга Атаманова заявила: "у правоохранителей Хмельницкой области была информация о том, что Лера Сумской перевозит оружие и другие запрещенные предметы. Поэтому они и остановили его автомобиль для проверки. Но ничего запрещенного не обнаружили и отпустили авторитета. Вообще, полиция постоянно осуществляем привентивные меры в отношениии лидеров криминального мира. Эти люди должны понимать, что находятся под контролем полиции".

Право Вор в законе Лера Сумской

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