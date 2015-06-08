Вора в законе Леру Сумского полиция отпустила после короткого обыска

"Страна" связалась с окружением Лысенко. Как сказали соратники вора в законе, по сути никакого задержания не было. Правоохранители обыскали автомобиль законника и тут же его отпустили на все четыре стороны.
"Последние два годы менты все время делают нам какие-то мелкие пакости, – говорят, в близком окружении Сергея Лысенко. – Но доказательств нашей вины в чем бы то ни было у них нет. Вот и задерживают ради постов в Фейсбуке".
Еще один источник в криминальных кругах сказал, что Лера Сумской на самом деле ехал с лечения на Западной Украине домой.
"Лера ехал с отдыха и лечения на Западной Украине домой. Перед Хмельницком машину тормознули и начали шмонать. Никакой цели – посещать зоны или СИЗО, у Леры не было – в Хмельницокй области не было конфликтных ситуаций. Обыском и якобы задержанием почему то занимались сотрудники Департамента внутренней безопасности ГУНП. Оперативники угрозыска стояли сзади и держали документы какие-то. В общем, вскоре Леру отпустили, предъявить ему было нечего", - рассказал источник Страны в Генпрокуратуре.
В тоже время, заместитель начальника Департамента коммуникаций Национальной полиции Ольга Атаманова заявила: "у правоохранителей Хмельницкой области была информация о том, что Лера Сумской перевозит оружие и другие запрещенные предметы. Поэтому они и остановили его автомобиль для проверки. Но ничего запрещенного не обнаружили и отпустили авторитета. Вообще, полиция постоянно осуществляем привентивные меры в отношениии лидеров криминального мира. Эти люди должны понимать, что находятся под контролем полиции".
26 февраля в Хмельницкой области был задержан «вор в законе» по кличке «Лёра Сумской»....
Сегодня, 7 ноября, на телеканале ICTV впервые показали фрагменты интервью сумского вора в законе Сергея Лысенко....
Сейчас у криминального авторитета по прозвищу Гимнаст, приближенного к вору в законе Лере Сумскому, проводится обыск....
Сегодня, 9 августа, в Сумах полиция проводит обыск в доме Сергея Лысенко, известного в криминальном мире как Лера Сумской....
5 июня прокуратура Сумского района обратилась в суд за отменой права собственности на участки, входящие в круг интересов Лёры Сумского....