В Сумах прошел чемпионат Украины по эстетической гимнастике 24-25 февраля в Сумах проходил традиционный Всеукраинский турнир «Грация» и Молодежный чемпионат Украины по эстетической групповой гимнастике.

В этом году в соревнованиях приняло участие рекордное количество команд для чемпионата Украины - 60 команд: гимнастки из Сум, Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и Запорожской области, Чернигова, Полтавы, Винницы.

Наши землячки представили свой город в количестве 11 команд в возрасте от 3 лет и до 15 лет. Малышки из команд «Грация Кнопочки» и «Грация Звездочки», «Грация Кидс» достойно дебютировали на соревнованиях такого уровня и получили свои первые медали. Гимнастки из команды «Грация Киндер» уже принимали участие в больших соревнованиях и подтвердили свое мастерство, а девочки постарше добавили в свой немалый уже арсенал следующие награды: команда «Грация Бьюти» - 1 место в возрастной категории 10-12 лет, команда «Грация Ангел»- 1 место в категории 8-10 лет, команды «Грация Голд» и «Грация Чилдрен» - заняли 3 место в возрастной категории 8-10 лет, каждая в своей подгруппе, команда «Грация Флай» - 1 место в категории 6-8 лет, команда «Грация Шайн» заняла 3 место в этой же категории. Команда «Грация Мисс» - 6 место в возрастной категории 12-14 лет.

Такие результаты девочки нарабатывают ежедневным трудом в спортивном зале под руководством своего тренера мастера спорта по эстетической гимнастике Екатерины Андреевны Карпенко. Тренер с большой буквы, которого любят дети и родители. Уже через пару дней гимнастки опять вернутся в зал, чтобы начать подготовку к турниру в Днепре «Крылья победы 2018».