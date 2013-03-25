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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:55267

В Сумах прошел чемпионат Украины по эстетической гимнастике

24-25 февраля в Сумах проходил традиционный Всеукраинский турнир «Грация» и Молодежный чемпионат Украины по эстетической групповой гимнастике.

В этом году в соревнованиях приняло участие рекордное количество команд для чемпионата Украины - 60 команд: гимнастки из Сум, Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и Запорожской области, Чернигова, Полтавы, Винницы.

Наши землячки представили свой город  в количестве 11 команд в возрасте от 3 лет и до 15 лет. Малышки из команд «Грация Кнопочки» и «Грация Звездочки», «Грация Кидс» достойно дебютировали на соревнованиях такого уровня  и получили свои первые медали. Гимнастки из команды «Грация Киндер» уже принимали участие в больших соревнованиях и подтвердили свое мастерство, а девочки постарше добавили в свой немалый уже арсенал следующие награды: команда «Грация Бьюти» - 1 место в возрастной категории 10-12 лет, команда «Грация Ангел»- 1 место в категории 8-10 лет, команды «Грация Голд» и «Грация Чилдрен» - заняли 3 место в возрастной категории 8-10 лет, каждая в своей подгруппе, команда «Грация Флай» - 1 место в категории 6-8 лет, команда «Грация Шайн» заняла 3 место в этой же категории. Команда «Грация Мисс» - 6 место в возрастной категории 12-14 лет.

Такие результаты девочки нарабатывают ежедневным трудом в спортивном зале под руководством своего тренера мастера спорта по эстетической гимнастике Екатерины Андреевны Карпенко. Тренер с большой буквы, которого любят  дети и родители. Уже через пару дней гимнастки опять вернутся в зал, чтобы начать подготовку к турниру в Днепре «Крылья победы 2018».

Спорт Эстетическая гимнастика

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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