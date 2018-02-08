Сумские дорожники просят не оставлять авто на дороге

«Наши службы в полной боевой готовности и при необходимости будут убирать город в усиленном режиме. Вы нам очень поможете, если не будете оставлять машины у бордюров», - отметил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
Директор департамента инфраструктуры Григория Яременко заявил, что нареканий на уборку тротуаров нет....
На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке появилось сообщение о том, что на 14.00 планируется выезд в город максимального...
По информации отдела «Служба 15-80», для ликвидации последствий снегопада задействовано 115 единиц техники и почти 3000 человек....
Мэр Сум снова решил проверить посыпку тротуаров. До среды чиновники должны проверить состояние тротуаров и дворов в Сумах....
На сайте онлайн-петиций появилось обращение «За что 300% премии?»...