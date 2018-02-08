Сумские дорожники просят не оставлять авто на дороге В связи с ожиданием осложнения погодных условий, коммунальное предприятие «Дорремстрой» обращается к сумчанам с просьбой не оставлять автомобили вдоль проезжей части, чтобы они не мешали убирать с дорог снег.

«Наши службы в полной боевой готовности и при необходимости будут убирать город в усиленном режиме. Вы нам очень поможете, если не будете оставлять машины у бордюров», - отметил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.