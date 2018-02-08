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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:28151

Сумские дорожники просят не оставлять авто на дороге

В связи с ожиданием осложнения погодных условий, коммунальное предприятие «Дорремстрой» обращается к сумчанам с просьбой не оставлять автомобили вдоль проезжей части, чтобы они не мешали убирать с дорог снег.

«Наши службы в полной боевой готовности и при необходимости будут убирать город в усиленном режиме. Вы нам очень поможете, если не будете оставлять машины у бордюров», - отметил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

Общество Уборка снега

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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