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Вчера 18:02274

Терещенко потерял большинство в Глуховском горсовете – бюджет примут без него

Депутаты Глуховского городского совета собираются провести сессию без мэра Мишеля Терещенко и принять бюджет города, в котором заложены зарплаты учителям и врачам.

Обращение к мэру с требованием созвать сессию 1 марта в 16:00, которое подписали 17 депутатов, опубликовал на своей странице лидер фракции «Воля народа» Юрий Бурлака. 

Как сообщается в документе, депутаты уже требовали от Мишеля Терещенко созвать сессию 12 февраля и принять бюджет, но он на обращение не отреагировал.

«В соответствии со статьей 46 пункт 9, мы депутаты Глуховского городского совета, объявляем о проведении внеочередного заседания городского совета 1 марта 2018 года в 16:00. Мы неоднократно заявляли, что принимать участия в шоу мэра Терещенко не будем. Мы всегда были за принятия бюджета, но не с точки зрения популизма, а профессионального подхода», – написал Бурлака.

Депутат отметил, что бюджетная депутатская комиссия поддержала вариант бюджета без учета премий мэру и его заместителям в 800 тысяч гривен, но предусмотрев деньги на зарплаты учителям и врачам.

«В социальном бюджете мы предусмотрели 1 млн грн на приобретение оборудование для школ, в соответствии с реформой системы образования. 1 млн 771 тыс. грн на приобретение медицинского оборудования для ЦРЛ. 300 тыс. грн на приобретение жилья врачам. Эти деньги сняты с премиального фонда руководства города. Первоначально мы предлагали их на приобретение квартиры А. Кривонос, но эти обязательства на себя взяли депутаты областного совета», – написал Бурлака.

Как известно, ранее мэр Глухова Мишель Терещенко предлагал депутатам проголосовать за бюджет, в котором были заложены 800 тысяч гривен премий чиновникам. Но депутаты не поддержали такой документ, а предложили направить эти деньги на выплату зарплат бюджетникам. 

 
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