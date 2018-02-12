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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:13147

Сумские биатлонисты пока без медалей в Эстонии

Сегодня, 27 февраля, в эстонском Отепяя на юниорском чемпионате мира прошли эстафеты.

Очень неровную эстафету у юниорок провела сборная Украины. Черниговчанка Валерия Дмитренко свой первый этап провела просто блестяще! Идеально справившись со стрельбой, она на передачу эстафеты пришла первой, опередив соперниц из Франции и Германии, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Но на втором этапе случилось необъяснимое: тернополянка Марьяна Брыкайло, пройдя два огневых рубежа всего с четырьмя запасными патронами – лучше, чем подавляющее большинство конкуренток. Однако второй отрезок эстафеты Украина заканчивала уже 16-й, имея шесть с половиной минут отставания от лидеров! Все это время наша спортсменка проиграла на дистанции…

Все, что оставалось глуховчанке Анне Кривонос на третьем этапе – избежать незавидной участи круговой команды. Это Ане сделать удалось, и сборная Украины, показав вторую по качеству стрельбу из всех команд гонки (восемь запасных патронов) финишировала 13-й.

Вплоть до последнего огневого рубежа лидерство с почти минутным преимуществом удерживали россиянки, но два круга штрафа Валерии Васнецовой отбросили их на третью строчку, освободив дорогу к золотым медалям команде Франции. Второе место и серебро – у норвежских юниорок.

Эстафета. Юниорки

1. Франция (1+8)  1:02:52,1

2. Норвегия (2+11)  +17,5

3. Россия (2+13)  +40,1

4. Германия (2+10)  +2:03,9

5. Польша (2+11)  +2:41,3

6. Италия (2+10)  +3:01,7

...

13. Украина (0+8)  +7:02,9

Дальше была эстафетная гонка у юниоров. К сожалению, скорости тернополянина Руслана Бригадира не хватило, чтобы на равных соперничать с конкурентами, поэтому уже после первого этапа сборная Украины шла 15-й, проигрывая лидеру больше двух с половиной минут.

Остальные наши спортсмены довольно ровно, без «завалов» на стрельбе, прошли свои этапы. А Сумчанин Богдан Цымбал, будучи финишером, даже смог подтянуть украинскую команду на итоговое 7-е место.

Первой, почти с минутным преимуществом, стала российская команда. Серебро забрали норвежские спортсмены, отмотав на дистанции три штрафных круга. А третьими стали французы, тоже далеко не отличники в стрельбе - два круга штрафа.

Завтра, в эстонском Отепяа, на старт эстафет выйдут девушки и юноши.

Эстафета. Юниоры

1. Россия (0+9)  1:25:21,2

2. Норвегия (3+13)  +57,1

3. Франция (2+9)  +2:45,6

4. Италия (1+8)  +3:18,6

5. Беларусь (0+4)  +3:33,0

6. Германия (2+18)  +4:17,0

7. Украина (0+9)  +5:05,8

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