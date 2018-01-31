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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:16164

Сумская таможня установила пункты обогрева

Чтобы оказать помощь местным органам власти в организации мероприятий по предупреждению случаев переохлаждения людей, в связи с ухудшением погодных условий, работники Сумской таможни ГФС развернули мобильные пункты обогрева на базе всех таможенных постов.

Пункты предназначены для оказания помощи людям в период значительного снижения температуры.

По словам синоптиков, пик морозов Сумщина уже почувствовала, однако в течение следующих нескольких дней, температура воздуха будет держаться с отметкой «минус». Кроме того, по прогнозу будут сильный ветер и метель. Потепление ожидается не раньше выходных.

В пунктах обогрева каждый желающий будет иметь возможность выпить горячего чая с печеньем и согреться с помощью теплого одеяла и одежды.

Общество Пункты обогрева Таможня

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