Сумская таможня установила пункты обогрева

Пункты предназначены для оказания помощи людям в период значительного снижения температуры.
По словам синоптиков, пик морозов Сумщина уже почувствовала, однако в течение следующих нескольких дней, температура воздуха будет держаться с отметкой «минус». Кроме того, по прогнозу будут сильный ветер и метель. Потепление ожидается не раньше выходных.
В пунктах обогрева каждый желающий будет иметь возможность выпить горячего чая с печеньем и согреться с помощью теплого одеяла и одежды.
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