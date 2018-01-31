Два протокола получил от сумских патрульных пьяный водитель

Во время проверки документов инспекторы заметили, что водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения.
Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 1,17 промилле алкоголя, что почти в 6 раз превышает допустимую норму. В то же время мучжина не имел страхового полиса.
Стражи порядка вынесли на него постановление по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП и составили протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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