Два протокола получил от сумских патрульных пьяный водитель Патрулируя город, инспекторы остановили автомобиль Daewoo Sens, водитель которого нарушил ПДД.

Во время проверки документов инспекторы заметили, что водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 1,17 промилле алкоголя, что почти в 6 раз превышает допустимую норму. В то же время мучжина не имел страхового полиса.

Стражи порядка вынесли на него постановление по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП и составили протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.