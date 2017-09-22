На Сумщине алиментщики погасили долги после вмешательства юстиции Закон «Чужых детей не бывает», подкрепленный согласованными действиями государственных исполнителей, побуждает неплательщиков алиментов вспомнить о своих родительских обязанностях.

То ли перед страхом посрамления, то ли у родителей-должников просыпается совесть, но все больше детей получают шанс на счастливое будущее.

Еще один недобросовестный отец из города Ахтырка не платил алименты своему ребенку более 6 месяцев, и только ряд запретов заставил его исправить ситуацию. Стоило ограничить неплательщика в праве выезда за границу, управление транспортными средствами, оружием и в праве охоты, и уже на следующий день задолженность в размере более 34 000 гривен была погашена.

На Ямпольщине мужчина, имеющий долг по уплате алиментов, нашел деньги сразу после того, как на его авто был наложен арест и составлен протокол об административном правонарушении, а также предупредили об ограничении в праве управления транспортным средством. Сразу при участии специалистов юстиции, ребенок получил от отца более 34 000 гривен.

Напомним, при управлении юстиции создан региональный штаб по координации, мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов.