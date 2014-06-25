На Сумщине после вакцины БЦЖ умер трехдневный младенец (видео) На Сумщине в роддоме умер младенец. Мальчику было всего три дня, когда ему вкололи вакцину против туберкулеза, а через несколько часов ребенок скончался, говорится в сюжете ТСН.

Мальчику было всего три дня, когда ему вкололи вакцину против туберкулеза. А через несколько часов он умер. Родные обвиняют врачей в халатности и убеждены, что ребенку перед прививкой не провели необходимого осмотра. Медики обвинения отвергают, но объяснить, что произошло, не могут.

Мама Валентина говорит, что от ребенка у нее осталось только одно фото на мобильном телефоне, которое сделали как раз перед прививками. «День прожил после прививок и все», - говорит 20-летняя роженица.

Дед погибшего малыша утверждает, что врачи испугались и прятались от ответственности. «Когда это все произошло, они все попрятались. Я по больнице бегаю, ищу, кто колол? Какие лекарства? Объясните! Никто ничего – все попрятались, не найдешь крайнего», - говорит Любомир Касперский.

Медики признают, что малыш появилась на свет абсолютно здоровым. После вакцинации за жизнь младенца боролись семь врачей, однако реанимационные мероприятия не помогли. Заведующая акушерского отделения рассказывает, что в тот день малыш чувствовал себя хорошо, поэтому согласно календаря прививок ему вкололи вакцину против туберкулеза.

«Ребенку была сделана вакцина БЦЖ после осмотра врачом-неонатологом, так как ребенок был здоров, все было хорошо. Врач осмотрела, сделали БЦЖ», - говорит Нина Савицкая.

Врач убеждает, что после укола состояние ребенка не изменилось, и только вечером, через 9 часов после прививки, малыш вдруг закричал и перестал дышать.

«Дыхательных расстройств у ребенка не видели, ребенка в этот день смотрела неонатолог. Я даже не могу ответить, что произошло. Синдром внезапной смерти», - считает акушерка.

Медики убеждены, что смерть ребенка не связана с прививкой, а использованная вакцина сертифицирована и хранилась по всем надлежащим нормативам.

«С одной ампулы у нас прививались10 детей в тот день, именно когда был этот ребенок. Все дети здоровы. Это смерть ребенка на фоне полного здоровья. Так оно получилось», - говорит заместитель главного врача Белопольской ЦРБ Татьяна Белоус. Что дело не в вакцине – понимают и родственники, а медиков они винят в другом.

«Это халатность врачей. Они должны были, прежде чем вколоть вакцину, обследовать хорошо ребенка, а они не обследовали», - говорит Любомир Касперский. Родные после разговора с судмедэкспертом, который делал вскрытие, говорят о болезни, которую не заметили врачи.

«Легкие – эксперт сказал. Легкие сгорели резко. После укола», - говорит дед малыша.

Что у ребенка действительно были проблемы с легкими, судмедэксперт подтвердил и журналистам. Но пояснил, что это лишь предварительные результаты осмотра.

«Было некоторое затвердевание с кровоизлияниями, были выявлены некоторые изменения на легких», - утверждает судмедэксперт Белопольского СМЭ Александр Кучеренко.

Когда эти изменения появились, до или после прививки, специалист утверждать не берется, потому что еще не готовы результаты всех исследований. Их ждут и в полиции.

«По данному факту полиция открыла уголовное производство. Из больницы на изучение изъяты необходимые документы», - пояснил ее представитель Владимир Биденко.

Тем временем родные погибшего малыша собираются через суд добиться увольнения медиков, которые в день трагедии дежурили в отделении.