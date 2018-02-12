В мэрии отчитались, что справились со снегопадом

Как сообщили в отделе «Служба 15-80», с самого утра убирать снег на улицах Сум выехало 58 единиц техники. Из них 38 единиц КП «Дорремстрой» и пять - КП «Паркинг».
Всего к очистке города от заносов присоединилось 277 работников жилищно-коммунальных служб. Помогают им в этом школы, больницы, учреждения торговли и быта, которые убирают снег на прилегающих территориях.
Вместе с тем, в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг информируют о том, что коммунальный и частный общественный транспорт курсирует в обычном режиме.
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