В мэрии отчитались, что справились со снегопадом В Сумах коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, которая сковала город накануне.

Как сообщили в отделе «Служба 15-80», с самого утра убирать снег на улицах Сум выехало 58 единиц техники. Из них 38 единиц КП «Дорремстрой» и пять - КП «Паркинг».

Всего к очистке города от заносов присоединилось 277 работников жилищно-коммунальных служб. Помогают им в этом школы, больницы, учреждения торговли и быта, которые убирают снег на прилегающих территориях.

Вместе с тем, в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг информируют о том, что коммунальный и частный общественный транспорт курсирует в обычном режиме.