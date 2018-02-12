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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30169

В мэрии отчитались, что справились со снегопадом

В Сумах коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, которая сковала город накануне.

Как сообщили в отделе «Служба 15-80», с самого утра убирать снег на улицах Сум выехало 58 единиц техники. Из них 38 единиц КП «Дорремстрой» и пять - КП «Паркинг».

Всего к очистке города от заносов присоединилось 277 работников жилищно-коммунальных служб. Помогают им в этом школы, больницы, учреждения торговли и быта, которые убирают снег на прилегающих территориях.

Вместе с тем, в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг информируют о том, что коммунальный и частный общественный транспорт курсирует в обычном режиме.

Общество Уборка снега

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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