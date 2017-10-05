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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57218

Супермаркет в Сумах подорвали двумя гранатами

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного повреждения одного из местных супермаркетов по Героев Крут, 60/4.

«Установлено, что около 4.00 утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5. После чего в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали», - рассказал руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших это преступление. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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Право Взрыв Взрыв в супермаркете

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