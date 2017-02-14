Сумские комики - вскоре в телевизионных эфирах на канале «1+1» 24 февраля в Киев состоялись съемки первого этапа «Лиги смеха».

14 команд-участниц сезона вместе со своими звездными тренерами соревновались за право выхода в следующую стадию, в том числе сразу две команды Сумского государственного университета. Команда «Гостиница 72» выступала с тренером Владом Ямой, а «Николь Кидман» - с Надей Дорофеевой. Эфиры этой стадии сумчане смогут увидеть 16 и 23 марта.

А вот 2 марта на канале «1+1» состоится трансляция четвертого Фестиваля «Лиги смеха», который проходил в г. Одесса с 26 января по 4 февраля.

Из 172 команд во второй тур были отобраны 50, в том числе 3 команды Сумского государственного университета - «Гостиница 72», «Николь Кидман» и «Женская сборная Бездрика». Две из них - «Николь Кидман» и «Гостиница 72» - по результатам отбора вошли в двадцатку команд гала-концерта телевизионного проекта. Уже 2 марта узнаем, кто из тренеров взял сумские команды в сезон.