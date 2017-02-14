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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4953

Сумские комики - вскоре в телевизионных эфирах на канале «1+1»

24 февраля в Киев состоялись съемки первого этапа «Лиги смеха».

14 команд-участниц сезона вместе со своими звездными тренерами соревновались за право выхода в следующую стадию, в том числе сразу две команды Сумского государственного университета. Команда «Гостиница 72» выступала с тренером Владом Ямой, а «Николь Кидман» - с Надей Дорофеевой. Эфиры этой стадии сумчане смогут увидеть 16 и 23 марта.

А вот 2 марта на канале «1+1» состоится трансляция четвертого Фестиваля «Лиги смеха», который проходил в г. Одесса с 26 января по 4 февраля.

Из 172 команд во второй тур были отобраны 50, в том числе 3 команды Сумского государственного университета - «Гостиница 72», «Николь Кидман» и «Женская сборная Бездрика». Две из них - «Николь Кидман» и «Гостиница 72» - по результатам отбора вошли в двадцатку команд гала-концерта телевизионного проекта. Уже 2 марта узнаем, кто из тренеров взял сумские команды в сезон.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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