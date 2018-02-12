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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью спасатели отбуксировали легковушку

27 февраля в 23:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, вблизи с. Анновка Вировская из-за сугроба на дороге остановил свое движение легковой автомобиль Нyundai Santa Fe, в котором находилось три человека. Водитель и пассажиры машины не смогли самостоятельно освободить автомобиль, после чего обратились за помощью к спасателям.

На место вызова прибыло отделение профессионального пожарного поста пгт Ульяновка. Автомобилем повышенной проходимости, автомобиль отбуксировали на безопасный участок пути. Водитель поблагодарил спасателей за оказанную помощь.

К операции привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Снежный занос Спасатели

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