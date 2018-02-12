Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:55173

Пустите погреться: воровки обокрали пенсионерку в Ромнах

Жительница Ромен доверчиво впустила в свой дом незнакомок, а после их ухода недосчиталась золотых украшений и пяти с половиной тысяч гривен.

По словам потерпевшей, в дверь постучали две незнакомки и попросились погреться. Когда же она пригласила их в дом, одна из гостей случайно попросила о помощи. Сначала гостья спросила, нет ли у хозяйки шпильки, чтобы вставить резинку в юбку, которая только что порвалась. После чего попросилась выйти в отдельную комнату. Хозяйка дома согласилась. А когда через несколько минут та вернулась и сообщила подруге, что они могут идти, поблагодарив за гостеприимство, обе быстро вышли из дома. Вот только после визита незваных гостей из тайника заявительницы исчезли пять с половиной тысяч гривен и два золотые обручальные кольца.

Сейчас по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ведут поиски злоумышленниц. А полицейские в очередной раз обращаюсь к гражданам с просьбой: не доверять незнакомцам, не впускать их в свои дома под каким предлогом. И соблюдать элементарные меры безопасности, которые помогут уберечь вас от подобных злоумышленников, а ваши сбережения при этом останутся целыми и невредимыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны

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