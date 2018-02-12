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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 11:52216

В Сумах справляются с последствиями снегопада (фоторепортаж)

Минувшей ночью, во время метели, выпало до 20 см снега

фото Олега Демьяненко

Как сообщили в отделе «Служба 15-80», с самого утра убирать снег на улицах Сум выехало 58 единиц техники. Из них 38 единиц КП «Дорремстрой» и пять - КП «Паркинг».

Всего к очистке города от заносов присоединилось 277 работников жилищно-коммунальных служб.

Помогают им в этом школы, больницы, учреждения торговли и быта, которые убирают снег на прилегающих территориях.

По информации Службы автомобильных дорог в Сумской области, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.Для очистки дорог государственного значения было задействовано 77 спецмеханизмов, в том числе 7 бульдозеров и автогрейдеров. Работы велись 96 работников. Для обработки дорог противогололедными материалами было использовано 116 тонн песчано-солевой смеси.

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