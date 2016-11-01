В Сумах будут отбирать кандидатов в Молодежный совет Отдел по делам молодежи и спорта проводит конкурс по формированию состава Молодежного совета при Сумском городском голове.

Отбор будет осуществляться в два тура:

- первый - конкурс анкет;

- второй - индивидуальное собеседование с отобранными кандидатами по результатам первого тура.

Прием анкет от желающих войти в состав Молодежного совета (а это могут быть лица в возрасте от 14 до 35 лет) отдел по делам молодежи и спорта будет осуществлять до 12 марта 2018 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:00 до 16:00, по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, или по электронной почте: molod_sport@ukr.net.

Далее до 23 марта комиссия по отбору кандидатов определит лиц, которые продолжат борьбу за места в консультативно-совещательном органе.

По итогам двух туров комиссия примет итоговое решение о победителях конкурса, которых будет рекомендовать городскому голове включить в состав Молодежного совета.

Тел. для справок: 70-05-13, 70-05-17.

Подробнее о Молодежном совете и конкурс по этой ссылке.