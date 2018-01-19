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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1839

В Сумах создали второй Центр первичной медико-санитарной помощи

Напомним: первый был преобразован из поликлиники № 3 несколько лет назад.

Сегодня, 28 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за создание коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи №2». В его составе: терапевтическое и отделение общей практики по ул. Марко Вовчок, 2, ул. Ивана Сирко, 33/1, ул. Привокзальная, 31 и ул. Доватора, 42. За это проголосовали 25 депутатов.

Кроме того, было принято решение о преобразовании коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи №3 г. Сумы» в коммунальное предприятие «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1». Также были  приняты новые редакции уставов городских больниц №1 и №5.

Общество Здравоохранение Центр первичной медико-санитарной помощи Центр первичной медико-санитарной помощи № 1 Центр первичной медико-санитарной помощи № 2

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