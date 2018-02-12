В центре Сум авария ограничила движение троллейбусов

Троллейбусы №1, №2, №5, №7, №10а восстановят движение по завершению оформления аварии патрульными полицейскими, которые работают на месте событий, сообщает пресс-служба КП «Электроавтотранс».
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 25 февраля, на улице Гришина, где 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106» совершил наезд на 67-летнего...
Вечером 20 февраля в центре Сум столкнулись коммунальный автобус и микроавтобус....
19 февраля в 18.40 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что по проспекту...
Вблизи села Верхнее Песчаное легковушка въехала в дерево....
Прокуратура Сумщины направила в ГУ Нацполиции в Сумской области письмо с требованием существенной активизации деятельности по противодействию и предотвращению ДТП....