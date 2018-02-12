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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2183

В центре Сум авария ограничила движение троллейбусов

Пробка, вызванный ДТП на перекрестке ул. Героев Сумщины - ул. Харьковская - Покровская площадь, временно ограничивает движение троллейбусов, следующих через центр м. Суми.

Троллейбусы №1, №2, №5, №7, №10а восстановят движение по завершению оформления аварии патрульными полицейскими, которые работают на месте событий, сообщает пресс-служба КП «Электроавтотранс».

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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