Трубы горят: ради выпивки ахтырчанин обокрал соседку

С сообщением о краже в дежурную часть Ахтырского отдела полиции обратилась 57-летняя жительница района. Женщина рассказала полицейским, что заметила исчезновение со двора трех металлических труб, как только вернулась с работы домой. Заявительница поделилась с оперативниками своими подозрениями в отношении личности вора - по ее мнению, к краже мог быть причастен ее сосед.
Во время проверки информация подтвердилась - к исчезновению чужого имущества действительно «приложил руку» 41-летний сосед потерпевшей, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.
«Своей вины мужчина не отрицает, объясняя поступок безработицей, отсутствием денег и зависимости от алкоголя, - комментирует ситуацию начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Похищенные трубы сразу сдал в один из приемщиков металлолома за 740 гривен. Вырученные средства потратил на водку».
По факту кражи полицейские открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит наказание от 3-х до 6-ти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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