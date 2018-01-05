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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:52199

Губернатор Сумщины собирается встретиться с мэром Сум по поводу пестицидов

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вместе с активистами, которые пришли к нему на личный прием, обсуждали вопросы перезатартвания пестицидов на территории бывшего КСП «Тепличный» в Сумах.

Общественность города обеспокоена экологической ситуацией на месте нахождения опасных химикатов. Как заявили на приеме представители городского совета, они не проводят никаких работ, так как этот земельный участок находится за пределами города Сумы, хоть и на территории Сумского городского совета.

Как пояснили экологи, согласно статье 9 Закона «Об отходах», владельцами отходов, образующихся на объектах коммунальной собственности или находящихся на их территории и не имеющие собственника или собственник которых неизвестен (бесхозные отходы) являются территориальные громады. В данном случае это Сумской городской совет.

«Проблему относительно загрязнения пестицидами территории в районе бывшего КСП «Тепличный» подняла областная государственная администрация. И руководитель аппарата Дмитрий Живицкий по моему поручению ездил проверять эту территорию. Данный вопрос не терпит отлагательства со стороны городской власти, и его необходимо решать немедленно», - подытожил Николай Клочко и отметил, что в ближайшее время встретится с мэром, с его профильным заместителем и обсудит все возможности для перезатаривания химикатов.

Общество Пестициды

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