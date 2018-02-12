Сумчане снова голосуют за петицию о пешеходном переходе в центре города На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Установка надземного перехода на улице Кооперативная (универмаг «Киев»)».

«Заменить пешеходный переход на улице Кооперативная на надземный. Пешеходный переход по улице Кооперативная, между McDonalds и универмагом «Киев», следует сделать надземным, потому что:

1. Интенсивное движение на данном участке (по 4 полосы движения в каждую сторону + перекрёсток)

2. Аварийно-опасная зона. Для пешеходов со стороны McDonalds: в момент пропуска транспортных средств имеет место ограниченная видимость. Например, троллейбус занимает крайнюю правую полосу в момент остановки и высадки пассажиров. Троллейбус становится слишком близко к пешеходному переходу, чем нарушает правила ПДД. Для ТС: ограниченная видимость из-за остановки и высадки пассажиров коммунального и маршрутных такси. Даже если ТС едет 50 км\ч тормозной путь составит минимум 10 метров, в зависимости от массы, дорожных и погодных условий.

3. Процесс пересечения улицы пешеходом довольно длительный, что способствует образованию длительной остановки ТС и долгому разъезду перекрестка Кооперативная - Кузнечная, это соответственно приводит к задержке маршрутного транспорта», - пишет автор петиции Азаров Евгений Сергеевич.

Дата начала сбора подписей: 27 февраля 2018. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 28 февраля петицию подписали 11 человек из 250 необходимых.

Напомним: по этому переходу было несколько петиций, иногда совершенно противоположных, однако иполком решил пока оставить все, как есть.