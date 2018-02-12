Сумчанка, которую сбили на пешеходном переходе, вышла из комы (видео) Карина Житник, которую сбили 9 февраля на улице Роменской в ​​Сумах, пришла в себя.

Об этом сообщил главный врач отделения интенсивной терапии Сумской областной больницы Сергей Бережной, говорится с сюжете UA:СУМИ.

«Состояние еще тяжелое, но наблюдается некоторая положительная динамика в ее неврологическом статусе. Она самостоятельно ест (я имею в виду глотает пищу), реагирует на окружающих, произносит отдельные слова, двигает конечностями. Простым языком, она пошла на поправку».

Напомним, сбили девушку на пешеходном переходе. По данному делу подозревают заместителя начальника Сумской исправительной колонии Владислава Павлика - он был за рулем «Шевроле» в то утро. По словам начальника отдела прокуратуры Сумской области Андрея Байдака:

«Досудебное расследование в указанном уголовном производстве в настоящее время продолжается, проводятся все следственные и процессуальные действия. В настоящее время в уголовном производстве назначено проведение 4 экспертных исследований, направленных на установление степени виновности подозреваемого и возможностью ним избежания данного ДТП. После получения заключения соответствующих экспертов, будут приняты соответствующие процессуальные решения».

Сейчас адвокат подозреваемого оспаривает меру пресечения. Заседание в апелляционном суде назначено на 12 марта. Сейчас Владислав Павлик на свободе. За него родные внесли залог почти в 141 тыс. грн.



